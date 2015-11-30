​Премьер-министр Греции назвал турецких военных летчиков "нервными"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что греческие пилоты, к счастью, не такие "нервные", как турецкие.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter, адресовав сообщение премьеру Турции Ахмету Давутоглу.

"К счастью, наши пилоты не такие "нервные" в отношении русских, как турецкие", - написал Ципрас.

"Глупо и непостижимо то, что происходит в Эгейском море. Мы тратим миллиарды евро на вооружение — вы, чтобы нарушать, мы, чтобы вас сдерживать. У нас самые современные системы вооружения в воздухе, а внизу мы не можем найти контрабандистов, которые топят невинных людей в Эгейском море", — сказал Ципрас.

"Комментарии Ципраса о пилотах кажутся совершенно несоответствующими духу сегодняшнего дня. Алексис, дайте нам сосредоточиться на позитивной повестке дня", - написал Давутоглу на своей странице в Twitter в ответ на заявления Ципраса.