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    ​Премьер-министр Греции назвал турецких военных летчиков "нервными"

    Алексис Ципрас: К счастью, наши пилоты не такие нервные в отношении русских

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что греческие пилоты, к счастью, не такие "нервные", как турецкие.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter, адресовав сообщение премьеру Турции Ахмету Давутоглу.

    "К счастью, наши пилоты не такие "нервные" в отношении русских, как турецкие", - написал Ципрас.

    "Глупо и непостижимо то, что происходит в Эгейском море. Мы тратим миллиарды евро на вооружение — вы, чтобы нарушать, мы, чтобы вас сдерживать. У нас самые современные системы вооружения в воздухе, а внизу мы не можем найти контрабандистов, которые топят невинных людей в Эгейском море", — сказал Ципрас.

    "Комментарии Ципраса о пилотах кажутся совершенно несоответствующими духу сегодняшнего дня. Алексис, дайте нам сосредоточиться на позитивной повестке дня", - написал Давутоглу на своей странице в Twitter в ответ на заявления Ципраса.

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