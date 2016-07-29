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    Франция может запретить иностранное финансирование мечетей

    Мануэль Вальс: Терроризм является врагом номер один для Франции, и война с ним будет долгой

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Франция может запретить иностранное финансирование мечетей на территории страны.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, за подобный запрет выступил премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

    Вальс отметил, что терроризм является врагом номер один для Франции, и война с ним будет долгой. Он не исключил повторения атак на страну, однако выразил уверенность в том, что в итоге терроризм будет побежден.

    Кроме того, он назвал "очевидной ошибкой" решение об освобождении одного из напавших на церковь в городе Сент-Этьен-дю-Рувре, Аделя Кермиша.

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