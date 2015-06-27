​Премьер-министр Франции не исключил возможность повторения терактов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Франции Манюэль Вальс не исключил возможность повторения терактов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление он сделал 26 июня в парижском аэропорту Орли, срочно вернувшись из Колумбии.

"Теракты как во Франции, так и в Тунисе могут повториться. Вопрос сейчас не в том, произойдет это или нет, а в том, когда это произойдет", - сказал Вальс. Он признал, что произошедшее - "серьезное испытание для французского общества", и призвал население "соблюдать спокойствие". "Для общества будет очень трудно в течение многих лет жить в условиях угрозы теракта", - отметил премьер-министр.

Вальс добавил, что совершенный в пятницу теракт "создал сильную напряженность во французском обществе". "Можно не сомневаться, что некоторые силы постараются ее использовать в своих интересах", - сказал премьер.