Премьер-министр Франции: Нападение у Лувра является атакой террористического характера

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Нападение злоумышленника с мачете на полицейских около Лувра носило "террористический характер".

Как сообщает Report со ссылкой на BFMTV, об этом заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев.

"Эта была попытка атаки террористического характера", - заявил политик.

Он также выразил слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов, которые произвели несколько выстрелов в нападавшего, ранив его в ноги, но не убили.

Утром 3 февраля полицейские остановили человека с мачете около входа в Лувр, после чего он напал на дежурных. В результате один из них получил порез руки. Сам нападавший был ранен и госпитализирован. Полиция также арестовала второго посетителя Лувра, который, предположительно, является знакомым нападавшего.

У прокуратуры есть информация, что двое задержанных могли готовить теракт в самом помещении Лувра.

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан из-за нападения прервал поездку в Бретань и возвращается в Париж.

На данный момент Лувр закрыт, все входы в музей оцеплены. Полиция проводит проверку всех помещений музея.



