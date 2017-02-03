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    Премьер-министр Франции: Нападение у Лувра является атакой террористического характера

    Министр обороны Жан-Ив Ле Дриан из-за инцидента прервал поездку в Бретань и возвращается в Париж

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Нападение злоумышленника с мачете на полицейских около Лувра носило "террористический характер". 

    Как сообщает Report со ссылкой на BFMTV, об этом заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев.

    "Эта была попытка атаки террористического характера", - заявил политик.

    Он также выразил слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов, которые произвели несколько выстрелов в нападавшего, ранив его в ноги, но не убили.

    Утром 3 февраля полицейские остановили человека с мачете около входа в Лувр, после чего он напал на дежурных. В результате один из них получил порез руки. Сам нападавший был ранен и госпитализирован. Полиция также арестовала второго посетителя Лувра, который, предположительно, является знакомым нападавшего.

    У прокуратуры есть информация, что двое задержанных могли готовить теракт в самом помещении Лувра. 

    Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан из-за нападения прервал поездку в Бретань и возвращается в Париж.

    На данный момент Лувр закрыт, все входы в музей оцеплены. Полиция проводит проверку всех помещений музея.


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