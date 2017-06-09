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    Премьер-министр Франции: Итоги выборов в Великобритании не повлияют на Brexit

    Мы всегда думали, что обсуждение Brexit не будет легким. Фактически, они будут долгими и сложными

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Переговоры по  Brexit будут долгими и сложными, однако результат всеобщих выборов в Великобритании не ставит под сомнение выбор покинуть Европейский союз.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

    "Мы всегда думали, что обсуждение Brexit не будет легким. Фактически, они будут долгими и сложными", - заявил Э. Филипп.

    Он выразил сомнение, что в итогах выборов можно рассмотреть изменение позиции британцев относительно Brexit.

    Отметим, что консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. До сих пор не подведены итоги голосования в 17 избирательных округах. Однако, даже если на всех них победят тори, они не смогут набрать 326 мест, необходимых для формирования правительства большинства без оглядки на другие партии.

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