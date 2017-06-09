Премьер-министр Франции: Итоги выборов в Великобритании не повлияют на Brexit

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Переговоры по Brexit будут долгими и сложными, однако результат всеобщих выборов в Великобритании не ставит под сомнение выбор покинуть Европейский союз.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

"Мы всегда думали, что обсуждение Brexit не будет легким. Фактически, они будут долгими и сложными", - заявил Э. Филипп.

Он выразил сомнение, что в итогах выборов можно рассмотреть изменение позиции британцев относительно Brexit.

Отметим, что консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. До сих пор не подведены итоги голосования в 17 избирательных округах. Однако, даже если на всех них победят тори, они не смогут набрать 326 мест, необходимых для формирования правительства большинства без оглядки на другие партии.