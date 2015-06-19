​Премьер-министр Дании подала в отставку

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт подала в отставку, хотя ее партия снова набрала больше голосов в ходе парламентских выборов.

Как передает Report, партия Торнинг-Шмидт потеряла власть, хотя набрала наибольшее количество голосов - 26,3% и 47 мест в парламенте.

В ходе парламентских выборов одним из победителей стала Датская народная партия, которую называют правопопулистской, получив 21,1% голосов и 37 мест в парламенте. Однако вероятнее всего либерально-консервативная партия Люкке Расмуссена "Венстре" будет формировать правительство.