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    ​Премьер-министр Дании подала в отставку

    Торнинг-Шмидт уходит с поста после успеха правых популистов на выборах

    Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт подала в отставку, хотя ее партия снова набрала больше голосов в ходе парламентских выборов.

    Как передает Report, партия Торнинг-Шмидт потеряла власть, хотя набрала наибольшее количество голосов - 26,3% и 47 мест в парламенте.

    В ходе парламентских выборов одним из победителей стала Датская народная партия, которую называют правопопулистской, получив 21,1% голосов и 37 мест в парламенте. Однако вероятнее всего либерально-консервативная партия Люкке Расмуссена "Венстре" будет формировать правительство.

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