Премьер-министр: Австралия не намерена направлять в Сирию боевые сухопутные подразделения

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл отверг предложение своего предшественника на посту главы правительства Тони Абботта рассмотреть возможность отправки в Ирак и Сирию боевых сухопутных подразделений. Выступая во вторник с лекцией в Лондоне перед министрами и парламентариями Консервативной партии, Абботт заявил, что нанесение воздушных ударов по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГ) способно лишь "сдерживать эту террористическую группировку, но не разгромить ее". "ИГ нельзя победить без использования более эффективных сухопутных сил", - полагает экс-премьер Австралии.

"Сейчас у нас нет никаких планов менять характер нашего военного присутствия (в кризисном регионе)", - сообщил Тернбулл, беседуя в среду с журналистами. "Однако это не означает, что планы не могут быть изменены в будущем", - уточнил он.

В настоящее время 400 служащих ВВС Австралии и 8 самолетов находятся на базе ВВС Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах. Поначалу эти самолеты наносили удары по позициям ИГ только на территории Ирака, но 12 сентября впервые приняли участие в нанесении воздушных ударов по территории Сирии. В самом Ираке дислоцировано около 400 австралийских военных (в том числе подразделения спецназа) - они не принимают участия в боевых действиях и выступают в роли инструкторов и консультантов. В середине сентября минобороны Австралии объявило, что число спецназовцев в Ираке будет уменьшено "примерно с 200 примерно до 80", передает Report со ссылкой на ТАСС.