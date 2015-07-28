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    ​Премьер Малайзии уволил своего заместителя на фоне коррупционного скандала

    Вице-премьер критиковал премьера за уклонение от расследования громкого дела

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак отправил в отставку своего заместителя, а также генпрокурора страны на фоне разгорающегося коррупционного скандала вокруг государственного инвестфонда, передает Report со ссылкой на BBC.

    Вице-премьер Мухьиддин Йасин критиковал премьера за уклонение от расследования громкого дела.

    Наджиб Разак отрицает звучащие в его адрес обвинения в том, что на его личные банковские счета якобы было незаконно перечислено около 700 млн. долларов из фонда, который он основал в 2009 году.

    Как сообщают малайзийские СМИ, генпрокурор страны Абдул Гани Пател, который вел расследование дела, также смещен со своей должности.

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