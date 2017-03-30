Премьер Малайзии: Дипломатический конфликт с КНДР исчерпан

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Дипломатический конфликт между Малайзией и КНДР исчерпан, остававшиеся в Северной Корее малайзийцы смогут покинуть страну.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.

"Я рад сообщить, что девять малайзийцев, которым был запрещен выезд из Северной Кореи, получили разрешение вернуться в Малайзию. Они вылетели из Пхеньяна сегодня и приземлятся в Куала-Лумпуре завтра в 5.00", - говорится в заявлении на официальном сайте премьера.

Власти Малайзии также сняли запрет на выезд из страны граждан КНДР.

После того, как в середине февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, Малайзия и Северная Корея ввели друг против друга запрет на выезд для граждан.