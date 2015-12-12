​Премьер Малайзии: Арестованы 130 человек, проходивших подготовку в лагерях боевиков в Сирии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Малайзии арестовали 130 человек, вернувшихся в страну после прохождения подготовки в лагерях террористов в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу в Куала-Лумпуре на проходящем ежегодном съезде правящей Объединенной малайской национальной организации (ОМНО) премьер-министр Наджиб Разак.

"Распространение террористической группировки "Исламское государство" остается главной угрозой для Малайзии", - сказал глава правительства, который также является председателем ОМНО. В связи с этим в общей сложности "были арестованы 130 человек, среди которых были специалисты по минно-взрывному делу", - добавил он.

Премьер напомнил о создании в стране в рамках превентивных мер по борьбе с терроризмом "специального суда, который в круглосуточным режиме может рассматривать дела об экстремизме".