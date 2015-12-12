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    ​Премьер Малайзии: Арестованы 130 человек, проходивших подготовку в лагерях боевиков в Сирии

    Наджиб Разак: Распространение террористической группировки ИГ остается главной угрозой для Малайзии

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Малайзии арестовали 130 человек, вернувшихся в страну после прохождения подготовки в лагерях террористов в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу в Куала-Лумпуре на проходящем ежегодном съезде правящей Объединенной малайской национальной организации (ОМНО) премьер-министр Наджиб Разак.

    "Распространение террористической группировки "Исламское государство" остается главной угрозой для Малайзии", - сказал глава правительства, который также является председателем ОМНО. В связи с этим в общей сложности "были арестованы 130 человек, среди которых были специалисты по минно-взрывному делу", - добавил он.

    Премьер напомнил о создании в стране в рамках превентивных мер по борьбе с терроризмом "специального суда, который в круглосуточным режиме может рассматривать дела об экстремизме". 

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