Премьер Македонии выбрал новое конституционное название страны

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что премьер-министр Бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) Зоран Заев уже выбрал новое конституционное имя для страны из трех названий — Горная, Северная и Новая Македония.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в интервью телеканалу Kontra Котзиас заявил, что выбор Заева может стать известен во вторник, если премьер-министры Греции и БЮРМ в ходе телефонной беседы завершат переговоры.

Как сообщила пресс-служба греческого премьера, премьер-министры Греции Алексис Ципрас и БЮРМ Зоран Заев в понедельник провели телефонный разговор и договорились завершить переговоры в новой телефонной беседе во вторник утром.

Глава греческого МИД назвал телефонную беседу "решающим шагом" в решении давнего спора.

"Мы верим, что решение в интересах Греции", — сказал Котзиас, заявив, что соглашение пойдет на пользу обеим странам.