Премьер Ливана вылетел из Парижа в Каир

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ливана Саад Харири покинул во вторник французскую столицу и вылетел в Каир.

Как передает Report со ссылкой на France Press, об этом сообщило Управление парижских аэропортов.

В Египте запланированы переговоры Харири с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, на которых будут обсуждены последние события в регионе и ситуация в Ливане.

Ливанский премьер находился во Франции вместе с членами своей семьи по приглашению президента Эмманюэля Макрона.

3 ноября Харири направился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, однако на следующий день в ходе телевизионного обращения из Эр-Рияда неожиданно объявил об отставке, отметив, что над его жизнью нависла угроза.

12 ноября Харири сообщил телестанции "Аль-Мустакбаль", что готов отказаться от отставки, если "провозглашенный правительством принцип нейтралитета Ливана и его удаленности от региональных конфликтов будет четко соблюдаться".