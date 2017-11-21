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    Премьер Ливана вылетел из Парижа в Каир

    Харири обсудит с Абдель Фаттахом ас-Сиси последние события в регионе и ситуацию в Ливане

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ливана Саад Харири покинул во вторник французскую столицу и вылетел в Каир.

    Как передает Report со ссылкой на France Press, об этом сообщило Управление парижских аэропортов.

    В Египте запланированы переговоры Харири с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, на которых будут обсуждены последние события в регионе и ситуация в Ливане.

    Ливанский премьер находился во Франции вместе с членами своей семьи по приглашению президента Эмманюэля Макрона.

    3 ноября Харири направился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, однако на следующий день в ходе телевизионного обращения из Эр-Рияда неожиданно объявил об отставке, отметив, что над его жизнью нависла угроза.

    12 ноября Харири сообщил телестанции "Аль-Мустакбаль", что готов отказаться от отставки, если "провозглашенный правительством принцип нейтралитета Ливана и его удаленности от региональных конфликтов будет четко соблюдаться".

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