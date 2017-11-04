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    Премьер Ливана подал в отставку

    Саад Харири: Обстановка в Ливане напоминает времена, когда был убит мой отец

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ливана Саад Харири покинул свой пост, передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

    Отметим, что С. Харири находится с визитом в Саудовской Аравии и его выступление транслировал телеканал Al Arabiya.

    По его словам, обстановка в Ливане напоминает времена, когда был убит его отец.

    В своем выступление он жестко раскритиковал политику Ирана в регионе и ливанское движение "Хезболлах", обвинив официальный Тегеран во вмешательстве во внутренние дела арабских стран.

    С. Харири указал, что ожидает провокации в отношении себя.

    Рафик Харири, который занимал должность главы правительства с 1992 по 1998 и с 2000 по 2004 годы, погиб в результате теракта 14 февраля 2005 года в Бейруте.

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