Премьер Ливана грозит подать в отставку на фоне беспорядков в столице

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ливана Тамам Салям в воскресенье заявил о намерении подать в отставку в связи с акциями протеста в столице страны Бейруте, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Волнения в Ливане начались на фоне пятитысячного митинга в Бейруте, который вылился в беспорядки и столкновения между активистами и полицией в минувшую субботу. Пострадали более 35 участников акции и более 15 жандармов включая офицера.

Демонстранты требовали отставки правительства, главы МВД Нухада Машнука и министра экологии Мохамеда Машнука из-за сложившегося кризиса, связанного с вывозом и утилизацией мусора.

"Я предупреждаю, что мы движемся к коллапсу, если ситуация продолжится… Откровенно говоря, я не являюсь и не буду партнером в этом крахе, пусть должностные лица и политические силы несут свою ответственность", — заявил Салям.

Правительство Саляма почти полностью парализовано с прошлого года, когда на Ближнем Востоке обострился кризис, включающий военный конфликт в соседней Сирии.

Премьер отметил, что действия полиции в отношении протестующих в субботу были чрезмерными, и все виновные понесут ответственность.