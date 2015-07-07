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    Премьер Латвии подвела итоги председательства страны в Совете ЕС

    На ближайшие полгода председательство в организации переходит к Люксембургу

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма выступила на пленарной сессии Европарламента  с докладом по итогам председательства страны в Совете ЕС.

    Как сообщает Report, в своем выступлении латвийский премьер напомнила о трех приоритетах страны в период председательства.

    Говоря о достижениях за этот период, Л.Страуюма отметила прогресс в обеспечении безопасности в Европе и достижения в вопросе нелегальной миграции.

    Она также отметила результаты Рижского саммита Восточного партнерства, отметив, что на саммите была подчеркнута важность дифференциального подхода к странам программы. Премьер-министр Латвии также подчеркнула консолидированный подход Европы в вопросе украинского кризиса.

    Отметим, что Латвия председательствовала в Совете ЕС с 1 января по 1 июля. Во второй половине года председательство перейдет  к Люксембургу.  

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