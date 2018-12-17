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    Премьер Канады: Путин проблемный, а Трамп непредсказуемый

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/  Глава Правительства Канады Джастин Трюдо дал характеристику президентам России Владимиру Путину и США Дональду Трампу. Его попросили сделать это в режиме "быстрый вопрос-ответ" в интервью телеканалу CTV News, передает Report.  

    Как сообщает РИА "Новости", Трюдо заявил, что, по его мнению, Владимир Путин "проблемный", а Дональд Трамп "непредсказуемый".

    Отвечая на вопрос о самом симпатичном ему политике, Трюдо назвал 38-летнюю коллегу из Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Её канадский премьер описал как отличного человека и сильного прогрессиста.

    Ранее Трюдо попросил Путина отпустить задержанных украинских моряков.

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