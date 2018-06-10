Премьер Канады пригрозил США жестким ответом на новые пошлины

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США жесткими ответными мерами, в случае если президент США Дональд Трамп продолжит вводить заградительные пошлины на сталь и алюминий, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Если президент (США) продолжит вводить нечестные тарифные барьеры, мы жестко ответим", — сказал канадский премьер по итогам саммита G7.

Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.