Премьер Канады: около 60 человек, связанных с ИГ, вернулись в страну

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Около 60 канадских граждан, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" , вернулись с Ближнего Востока на родину и теперь находятся под надзором спецслужб. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 10 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в мэрии города Гамильтон.

"[С 2015 года] число вернувшихся [на родину] бойцов ИГ или потенциальных бойцов ИГ <...> составляет около 60 человек, и за ними постоянно следят наши разведывательные службы", - сказал он. "Мы несем ответственность за безопасность канадцев и наших сообществ и никогда не пойдем на компромиссы [в этом вопросе]", - отметил глава правительства. Он также заверил собравшихся в мэрии чиновников и простых граждан, пришедших на эту встречу, в том, что они "находятся в полной безопасности".