Премьер Израиля готов встретиться с палестинским лидером

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность встретиться с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, не исключив, что такой саммит, планируемый при посредничестве США, поможет остановить нынешнюю вспышку насилия в зоне ближневосточного конфликта, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

За месяц восемь израильтян погибли и 70 получили ранения в 23 нападениях, квалифицированных властями страны как теракты. С арабской стороны число жертв превышает 30 человек, половина из которых были убиты во время нападений на граждан еврейского государства.

На пресс-конференции для иностранной прессы Нетаньяху положительно откликнулся на инициативу госсекретаря США Джона Керри, который намерен приехать в регион для посредничества в нормализации ситуации, в том числе путем организации встреч израильского премьера с Аббасом и королем Иордании Абдаллой II.

"Я полностью этому открыт. Я говорил с Джоном Керри и другими лидерами о такой встрече. Думаю, что она потенциально полезна, потому что может остановить волну подстрекательства и ложных обвинений в адрес Израиля", — сказал Нетаньяху.

Израильские власти считают нынешнюю волну терактов спонтанными действиями одиночек, однако винят палестинские власти, включая лично Аббаса, в разжигании радикальных настроений.

"Я говорю о варианте, который был обозначен, о том, что Джон Керри, я, король Абдалла и другие встретимся. У меня с этим нет проблем. Мы сделали это год назад. Это было полезно, возможно, таким оно окажется и на этот раз. Почему бы нет?" — сказал премьер-министр, имея в виду свои встречи в Иордании при американском посредничестве, которые помогли потушить прошлогоднюю вспышку насилия в Иерусалиме.