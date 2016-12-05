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    Премьер-министр Италии объявил о намерении уйти в отставку

    «Я проиграл, и я говорю это вслух», — заявил итальянский премьер

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о своем намерении уйти в отставку.

    Как передает Report, со ссылкой на Bloomberg, Ренци признал свое поражение по результатам референдума о конституционной реформе в стране, а также объявил о своем намерении подать в отставку 5 декабря.

    «Я проиграл, и я говорю это вслух», — заявил итальянский премьер.

    Он также поздравил противников реформы с победой. По словам премьер-министра Италии, у него нет никаких сожалений. Ренци добавил, что на следующий день предложит свою отставку президенту.

    «Мой опыт работы в правительстве заканчивается здесь», — заключил Ренци.

    Ранее стало известно, что на референдуме по конституционной реформе в Италии лидируют ее противники. 

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