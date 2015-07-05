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    Премьер Италии призвал Европу к новым переговорам с Грецией после референдума

    Маттео Ренци также отметил, что Италия вряд ли пострадает при негативном сценарии развития ситуации вокруг Греции

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/Европе следует вернуться за стол переговоров с Афинами в независимости от результатов референдума, который проходит в Греции в воскресенье, заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци в интервью итальянскому изданию Il Messaggero, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

    По его словам, "мы должны вновь начать говорить друг с другом, и никто не знает этого лучше, чем канцлер Германии Ангела Меркель".

    "Конечно, невозможно спасти Грецию без участия греческого правительства, без пенсионных реформ, борьбы с уклонением от уплаты налогов и без создания нового рынка труда", - отметил премьер.

    Ренци также заявил, что Италия вряд ли пострадает при негативном сценарии развития ситуации вокруг Греции.

    Как отмечают западные СМИ, ФРГ занимает жесткую позицию в отношении Афин, обвиняя их в срыве переговоров с кредиторами в связи с объявлением референдума, в то время как Италия придерживается более умеренной позиции по отношению к Греции.

    В Греции в 7:00 по местному времени (7:00 по Москве) начался референдум, на котором граждане страны выразят свое отношение к предложениям тройки кредиторов - Международного валютного фонда, Европейского Центрального банка и Еврокомиссии. Греки должны ответить на вопрос о том, готовы ли они принять проект соглашения, представленного Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ на заседании Еврогруппы 25 июня.

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