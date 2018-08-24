Премьер Италии обвинил ЕС в лицемерии из-за миграционного кризиса

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ЕС проявляет отсутствие солидарности и лицемерие в связи с миграционным кризисом и ситуацией вокруг судна с беженцами «Дичотти».

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Италия вынуждена принять во внимание, что Европа сегодня утратила важную возможность: в вопросе миграции не удалось следовать принципу солидарности и ответственности, хотя это и декларируется постоянно как фундаментальные принципы Европы... В очередной раз продемонстрировано лицемерие, которое выражается в том, что слова отличаются от дел», — отметил Конте.

Он указал, что члены ЕС попытались принять «своего рода «замаскированное» дублинское соглашение», в результате утверждения которого Италия вновь была бы вынуждена принимать мигрантов.

По его словам, итальянские власти сделали выводы из этой ситуации и продолжат последовательно и решительно действовать в рамках сложившихся обстоятельств.