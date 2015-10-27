Премьер: Испания использует все средства, чтобы сохранить целостность

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Испании Мануэль Рахой заявил, что государство использует все политические и правовые средства, чтобы не допустить независимости Каталонии, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Утром во вторник в каталонский парламент был представлен проект резолюции, запускающей механизм отделения автономного сообщества от Испании. Ожидается, что голосование по документу в парламенте, где сторонники независимости имеют абсолютное большинство, состоится на следующей неделе.

В телевизионном обращении к нации Рахой назвал законопроект "актом провокации", который не "будет иметь эффекта".

"Государство без колебаний использует все политические и правовые средства, предоставленные законом и конституцией, чтобы защитить целостность Испании", — цититует премьера агентство Франс Пресс.

Парламент Каталонии был сформирован по итогам прошедших 27 сентября выборов в автономном сообществе, лидеры которого объявили их "плебисцитарными". Абсолютное большинство мест получили силы, выступающие за отделение региона от Испании, — коалиция Junts pel Si ("Вместе за да"), куда входит "Демократическая конвергенция Каталонии" (CDC), которую возглавляет и.о. председателя правительства Каталонии Артур Мас, и партия "Кандидатура народного единства" (СUP).

Они заявили, что "начнут процесс отделения Каталонии от Испании" через парламент автономного сообщества. Власти Испании не признают плебисцитарный характер этих выборов.