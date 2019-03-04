Премьер Испании подписал указ о роспуске парламента и назначении выборов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Председатель правительства Испании Педро Санчес подписал указ о роспуске обеих палат парламента и назначении всеобщих выборов на 28 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в администрации главы кабмина.

Там уточнили, что теперь "декрет будет подписан королем" Филиппом VI. Ожидается, что завтра указ будет опубликован в Официальном правительственном вестнике.

Всеобщие выборы были запланированы в Испании на 2020 год. Из-за того, что парламент страны не поддержал предложенный кабмином проект бюджета на текущий год, Санчес решил объявить о проведении досрочных выборов в стране.