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    Премьер Испании подал в отставку, избран новый глава правительства - ОБНОВЛЕНО

    © REUTERS/Stringer

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ После отставки Мариано Рахоя в Испании избран новый премьер-министр.

    Как сообщает Report со ссылкой на El Pais, сегодня в парламенте состоялись выборы главы правительства.

    Председатель Социалистической партии Педро Санчес избран премьером Испании. За него проголосовали 180 из 350 парламентариев.

    *** 13:59

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Премьер Испании Мариано Рахой подал в отставку. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, глава правительства, имя которого упоминается в коррупционном скандале, заявил об отставке. 

    Он сказал, что пошел этот шаг потому, что не смог завоевать доверие парламента:

    "Скорее всего, во время голосования за меня не проголосуют.  Это означает, что новым премьер-министром станет председатель Социалистической партии Педро Санчес. Для меня большая честь служить своей стране".

    Отметим, что основная оппозиционная испанская Социалистическая партия обвинила правящую Народную партию в коррупции. 

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