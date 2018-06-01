Премьер Испании подал в отставку, избран новый глава правительства - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ После отставки Мариано Рахоя в Испании избран новый премьер-министр.

Как сообщает Report со ссылкой на El Pais, сегодня в парламенте состоялись выборы главы правительства.

Председатель Социалистической партии Педро Санчес избран премьером Испании. За него проголосовали 180 из 350 парламентариев.

*** 13:59

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Премьер Испании Мариано Рахой подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, глава правительства, имя которого упоминается в коррупционном скандале, заявил об отставке.

Он сказал, что пошел этот шаг потому, что не смог завоевать доверие парламента:

"Скорее всего, во время голосования за меня не проголосуют. Это означает, что новым премьер-министром станет председатель Социалистической партии Педро Санчес. Для меня большая честь служить своей стране".

Отметим, что основная оппозиционная испанская Социалистическая партия обвинила правящую Народную партию в коррупции.