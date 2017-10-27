Премьер Испании отстранил от должности главу Каталонии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Испании Мариано Рахой в ходе выступления заявил, что испанское правительство приняло решение отстранить от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Pais.

Он также объявил об отстранении от должностей членов правительства региона.

Ранее Рахой заявил, что правительство решило распустить парламент Каталонии и назначить выборы в регионе на 21 декабря.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона.