Премьер Испании объявил о роспуске парламента Каталонии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал во время выступления после заседания испанского правительства.

"Мы считаем, что необходимо срочно прислушаться с гражданам Каталонии, ко всем из них, чтобы они могли решить свое будущее и никто не мог действовать вопреки закону от их имени", — подчеркнул Рахой.

Премьер Испании добавил, что 21 декабря в Каталонии пройдут парламентские выборы, а члены правительства (женералитата) Каталонии отстранены от своих должностей.