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    Премьер Испании объявил о роспуске парламента Каталонии

    21 декабря в Каталонии пройдут парламентские выборы

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал во время выступления после заседания испанского правительства.

    "Мы считаем, что необходимо срочно прислушаться с гражданам Каталонии, ко всем из них, чтобы они могли решить свое будущее и никто не мог действовать вопреки закону от их имени", — подчеркнул Рахой.

    Премьер Испании добавил, что 21 декабря в Каталонии пройдут парламентские выборы, а члены правительства (женералитата) Каталонии отстранены от своих должностей.

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