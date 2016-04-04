Премьер Исландии отказался уходить в отставку после офшорного скандала

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон решил не уходить со своего поста после публикации о якобы принадлежащей ему офшорной компании.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в эфире местного телевидения.

"Правительство показывает хорошие результаты. Прогресс был значительным, и важно, чтобы правительство могло закончить свою работу", - заявил премьер, добавив, что он прислушается к мнению людей на следующих выборах.

Гюннглейгссон стал фигурантом расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об офшорах и сделках. По данным журналистов, премьер и его супруга тайно владели созданной в 2007 году офшорной фирмой под названием Wintris Inc на карибском острове Тортола на Британских Виргинских островах. На сайте ICIJ уточняется, что она держала миллионы долларов в исландских банковских облигациях во время финансового кризиса в этой стране.