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    Премьер Ирака заявил о большой победе правительственных войск в Мосуле

    Он уже отдал распоряжение по восстановлению разрушенных районов города

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что войска страны одержали «большую победу» в Мосуле, одолев боевиков террористической организации ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    «Нам удалось освободить (Мосул. — Репорт). Мы доказали, что остальные ошибались. Жители Мосула поддерживали наши силы безопасности в борьбе с терроризмом», — заявил он.

    Также во время пресс-конференции в Багдаде аль-Абади сказал, что уже отдал распоряжение по восстановлению разрушенных районов города.

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