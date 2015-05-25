 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Премьер Ирака: войска освободят Рамади в ближайшие дни

    Он также отверг критику министра обороны США

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер Абади заявил BBC, что его войска освободят город Рамади от боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в течение нескольких дней.

    Как передает Report, он также отверг критику министра обороны США, который заявил об отсутствии у иракских военных воли сражаться с джихадистами.

    В субботу Эштон Картер заявил, что силы Ирака отступили, несмотря на значительный численный перевес.

    По словам Абади, у Картера, возможно, неверная информация.

    Американский министр также сообщил, что США продолжат обучать и поддерживать иракские войска, но победить ИГ они смогут только если будут сражаться.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi