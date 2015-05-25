​Премьер Ирака: войска освободят Рамади в ближайшие дни

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер Абади заявил BBC, что его войска освободят город Рамади от боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в течение нескольких дней.

Как передает Report, он также отверг критику министра обороны США, который заявил об отсутствии у иракских военных воли сражаться с джихадистами.

В субботу Эштон Картер заявил, что силы Ирака отступили, несмотря на значительный численный перевес.

По словам Абади, у Картера, возможно, неверная информация.

Американский министр также сообщил, что США продолжат обучать и поддерживать иракские войска, но победить ИГ они смогут только если будут сражаться.