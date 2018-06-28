Премьер Ирака: Террористическая группировка РПК должна быть обезоружена

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хейдар Аль-Абади пожелал обезоруживания террористической группировки РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом глава правительства заявил на еженедельной пресс-конференции 28 июня.

Он выделил важность обезоруживания других террористических группировок наряду с РПК: "Некоторые круги организуют теракты, стараются создать политические конфликты, чтобы ослабить нашу страну. Этим самым они стараются отбросить нашу страну в прошлое, назад".

Премьер отметил, что на заседании кабмина обсуждался вопрос трехстороннего контроля над границами Турции, Ирака и Ирана.