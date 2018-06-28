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    Премьер Ирака: Террористическая группировка РПК должна быть обезоружена

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хейдар Аль-Абади пожелал обезоруживания террористической группировки РПК.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом глава правительства заявил на еженедельной пресс-конференции 28 июня.

    Он выделил важность обезоруживания других террористических группировок наряду с РПК: "Некоторые круги организуют теракты, стараются создать политические конфликты, чтобы ослабить нашу страну. Этим самым они стараются отбросить нашу страну в прошлое, назад".

    Премьер отметил, что на заседании кабмина обсуждался вопрос трехстороннего контроля над границами Турции, Ирака и Ирана.

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