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    Премьер Ирака сообщил о нормализации ситуации в Багдаде

    Ситуация с безопасностью в Багдаде находится под контролем

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Ситуация в Багдаде находится под контролем после беспорядков, вызванных провалом голосования в парламенте по вопросу о кандидатурах пяти министров.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в своем твиттере.

    «Премьер-министр аль-Абади подтверждает, что ситуация с безопасностью в Багдаде находится под контролем, и призывает демонстрантов вернуться в специально установленные для протеста места», — говорится в тексте сообщения.

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