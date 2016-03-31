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    ​Премьер Ирака представил список новых членов правительства

    Ранее депутаты проголосовали за утверждение 31 марта в качестве крайнего срока формирования нового кабинета

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади представил парламенту список новых членов правительства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Глава Совета министров Хейдар аль-Абади посетил заседание Совета представителей (парламент), где выступил с речью, посвященной этапам реализации масштабных реформ и представил список с именами кандидатов на министерский посты, выбранных специально созданным комитетом", - подчеркивается в заявлении Кабмина.

    В понедельник депутаты проголосовали за утверждение 31 марта в качестве крайнего срока формирования нового кабинета. Члены законодательного органа также постановили, что если премьер не выполнит это решение, то ему будет направлен парламентский запрос.

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