​Премьер Ирака представил список новых членов правительства

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади представил парламенту список новых членов правительства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Глава Совета министров Хейдар аль-Абади посетил заседание Совета представителей (парламент), где выступил с речью, посвященной этапам реализации масштабных реформ и представил список с именами кандидатов на министерский посты, выбранных специально созданным комитетом", - подчеркивается в заявлении Кабмина.

В понедельник депутаты проголосовали за утверждение 31 марта в качестве крайнего срока формирования нового кабинета. Члены законодательного органа также постановили, что если премьер не выполнит это решение, то ему будет направлен парламентский запрос.