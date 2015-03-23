Премьер Ирака посетит США, где проведет переговоры с Обамой

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади посетит 14 апреля с визитом США, где проведет переговоры с президентом Бараком Обамой, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Президент и премьер-министр обсудят широкий круг вопросов, включая поддержку США в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ), действий правительства Ирака по нормализации жизни населения страны, укреплению связей между всеми общинами Ирака, а также развитие широкого американо-иракского сотрудничества через политические, коммерческие и культурные связи", - говорится в сообщении Белого дома.

В документе отмечается, что визит аль-Абади подчеркивает "стратегическое партнерство между США и Ираком и серьезный вклад США в политическое и военное сотрудничество с Ираком в совместной борьбе с ИГ".

Аль-Абади занял пост премьер-министра в августе 2014 года. Он был выдвинут объединением шиитских партий Ирака и позже США поддержали его назначение.