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    Премьер Ирака отменил визит в Иран

    © AP Photo / Hadi Mizban

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Визит премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади в Иран не состоится.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис иракского премьера.

    По данным агентства, визит аль-Абади в Иран отменен. При этом премьер Ирака, как и планировалось, прибудет с визитом в Турцию завтра.

    Напомним, ранее центробанк Ирака уведомил коммерческие банки о запрете на проведение транзакций в долларах с иранскими кредитными учреждениями в связи с вступившими в силу санкциями США. При этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном, что, по его данным, "зависит от требований Центробанка Европейского союза и соответствующих банков-корреспондентов".

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