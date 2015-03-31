Премьер Ирака объявил о полном освобождении Тикрита от исламистов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил во вторник о полном освобождении Тикрита от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Выступая по телевидению, он сообщил, что город находится под контролем правительственных войск, и "флаг Ирака установлен на здании администрации провинции Салах-эд-Дин", административным центром которой является Тикрит.

Ранее командование иракской армии объявило о восстановлении контроля над всеми расположенными там правительственными зданиями. Город находился в руках радикалов из ИГ с лета прошлого года.