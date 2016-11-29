Премьер-министр Ирака: Мы не будем платить США нефтью за помощь в борьбе с ИГ

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Мы не будем платить США нефтью за помощь в борьбе с ИГ". Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Иракский премьер также предсказал скорое поражение боевиков ИГ, которым не хватает "смелости" оказать серьезное сопротивление в Мосуле.

Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ, захвативших его в 2014 году, продолжается с 17 октября. В наступлении участвуют несколько силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе с США.

Аль-Абади заявил , что уже провел с Трампом телефонный разговор.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что ждет от администрации избранного президента США Дональда Трампа увеличение материально-технической поддержки в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).