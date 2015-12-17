Премьер Ирака: Эр-Рияд ошибся, создав коалицию против ИГИЛ и не пригласив Дамаск и Багдад

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Багдад выражает недоумение по поводу того, что Саудовская Аравия, объявив о создании антитеррористической коалиции для борьбы с экстремистской группировкой "ИГИЛ", не включила в ее состав Сирию и Ирак. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении иракского премьер-министра Хейдара аль-Абади, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Глава Совета министров (правительства) Хейдар аль-Абади выражает удивление созданием Саудовской Аравией коалиции, а также тем, что страны, которые в действительности борются с терроризмом, а именно - Ирак и Сирия, не входят в ее состав", - подчеркивается в документе. "Каким образом эти страны (вошедшие в коалицию) собираются противостоять терроризму, ведь мы просили у них о помощи в течение полутора лет, однако мы так ее и не получили", - отмечается в заявлении.