Премьер Ирака: Аль-Багдади удивительным образом выжил

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Глава группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади был ранен. Как сообщает Report, об этом газете "Аль-Хаят" заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

"Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГ, получил ранения в Эль-Каиме в результате иракского авиаудара, однако он удивительным образом выжил", - пишет газета, ссылаясь на главу иракского правительства.

По мнению аль-Абади, в связи с появлением угрозы со стороны "Исламского государства" руководства многих западных стран изменили повестку дня.

В беседе с изданием аль-Абади также подчеркнул, что США и Иран приблизились к достижению двустороннего соглашения. "В настоящее время у руководства ИРИ есть желание дать понять своему народу, что США всерьез хотят прийти к соглашению", - заявил премьер-министр.