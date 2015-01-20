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    Премьер Ирака: Аль-Багдади удивительным образом выжил

    С появлением угрозы со стороны ИГ руководства многих западных стран изменили повестку дня

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Глава группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади был ранен. Как сообщает Report, об этом газете "Аль-Хаят" заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

    "Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГ, получил ранения в Эль-Каиме  в результате иракского авиаудара, однако он удивительным образом выжил", - пишет газета, ссылаясь на главу иракского правительства. 

    По мнению аль-Абади, в связи с появлением угрозы со стороны "Исламского государства" руководства многих западных стран изменили повестку дня. 

    В беседе с изданием аль-Абади также подчеркнул, что США и Иран приблизились к достижению двустороннего соглашения. "В настоящее время у руководства ИРИ есть желание дать понять своему народу, что США всерьез хотят прийти к соглашению", - заявил  премьер-министр.

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