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    Премьер Иордании подал в отставку на фоне протестов

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки подал в отставку на фоне протестов против внесения поправок в закон о подоходном налоге, сообщает Report со ссылкой на Haber7. 

    Протестующие утверждают, что новый закон, который был поддержан Международным валютным фондом (МВФ), навредит бедным и среднему классу.

    Аль-Мульки отказался менять позицию по поводу внесения поправок, заявив, что парламент должен решать, принять или отклонить документ.

    Ранее сообщалось, что король Иордании Абдалла II призвал протестующих к диалогу.

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