Премьер Индии начнет визит в Японию

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг отправится с официальным визитом в Японию, в центре внимания — возможное подписание соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома.

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Целью визита является проведение третьего ежегодного двустороннего индийско-японского саммита на высшем уровне. Для Моди это будет второй визит с момента прихода к власти в мае 2014 года. Именно при Моди, во время его первого визита в Японию в том же году, отношения двух страны были повышены до уровня "особое стратегическое и глобальное партнерство", и было решено проводить ежегодные двусторонние саммиты.

В Токио Моди встретится с бизнес-сообществом Японии и Индии. Как анонсировал сам Моди, он планирует обсудить с ними "пути дальнейшего укрепления торговых и инвестиционных связей".

Также Моди планирует нанести визит императору Японии, а затем, 11 ноября, проведет встречу с премьером Синдзо Абэ, с которым рассчитывает обсудить "весь спектр нашего двустороннего сотрудничества".