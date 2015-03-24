Премьер Греции ракритиковал стереотипы о ленивых греках и немцах-нацистах

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Греческий премьер-министр Алексис Ципрас заявил, что Германии и Греции надо отказаться от стереотипов о ленивых греках, ставших жертвами немцев-нацистах. Об этом сообщает Reuters.

«Пожалуйста, давайте оставим позади тени прошлого. Сегодняшняя демократическая Германия не имеет ничего общего с Германией времен Третьего Рейха, из-за которой пролилось столько крови», — сказал политик журналистам в Берлине.

Кроме того, он осудил обложку журнала Speigel, на которой изображена канцлер ФРГ Ангела Меркель в Акрополе в окружении нацистов. По его мнению, такой коллаж «крайне несправедлив по отношению к канцлеру и к Германии».

В свою очередь Меркель заявила, что Германия считает равными все государства Европы и хочет иметь хорошие отношения со всеми из них, включая Грецию, передает Report портал со ссылкой на издание Lenta.Ru.

Канцлер также добавила, что вопрос о предоставлении Греции дополнительных средств для реструктуризации долгов должен решаться на уровне министров финансов стран еврозоны. Меркель сказала, что для восстановления роста греческой экономики и снижения уровни безработицы необходимы «структурные реформы, твердый бюджет и работающее правительство».