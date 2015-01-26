​Премьер Греции признал поражение на выборах в парламент

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава правоцентристской партии "Новая демократия", премьер-министр Греции Антонис Самарас признал свое поражение на выборах в парламент и поздравил с победой лидера леворадикальной партии "Сириза" Алексиса Ципраса.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Самарас во время телевизионного выступления.

"Греческий народ сказал свое слово, и мы уважаем его решение", — заявил он.

Самарас пообещал, что его партия будет играть решающую роль в парламенте и продолжит европейский курс.

В ходе телефонного разговора с Самарасом Ципрас заметил, что в политике случаются радостные и печальные моменты.

"Сириза", по последним подсчетам, набирает на выборах около 36 процентов голосов, "Новая демократия" — чуть более 28 процентов. Эксперты прогнозируют, что леворадикалы получат на девять мест больше в греческом парламенте (всего в нем 300 мест), чем правоцентристы.