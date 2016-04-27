Премьер-министр Греции потребует срочно созвать внеочередной саммит ЕС

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас cегодня утром намерен позвонить председателю Европейского совета Дональду Туску и потребовать срочно созвать внеочередной саммит Евросоюза. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Афинское агентство новостей.

Ципрас потребует от саммита обеспечить соблюдение соглашение по третьей программе помощи Греции, заключенное в июле 2015 года, сообщили источники в правительстве.

Причиной требования Афин стало решение не проводить в четверг внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) по Греции. Правительство Греции рассчитывало, что Еврогруппа на дополнительном заседании 28 апреля обсудит ситуацию в стране, даст положительную оценку программе греческих реформ и начнет дискуссию по государственному долгу страны.