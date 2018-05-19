Премьер Греции пообещал дать грекам за рубежом право голосовать на выборах

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что поддержит предоставление грекам, проживающим за рубежом, права голосовать на выборах, в то же время он исключил возможность досрочных парламентских выборов, заявив, что они пройдут в установленный законом срок – в сентябре 2019 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос о выборах Ципрас затронул по время выступления в парламенте Греции при обсуждении коррупционного дела швейцарской фармацевтической компании Novartis и причастности к нему бывших министров.

Оппозиция требует провести досрочные выборы в парламент и заявляет, что надо дать право голоса грекам, внесенным в избирательные списки, но проживающим за рубежом. За рубежом живет примерно 5 миллионов греков, десятки тысяч из них зарегистрированы в избирательных списках в Греции.

"Я хотел бы заявить с трибуны парламента этим людям, особенно тем, кому в последние годы приходилось эмигрировать за границу, кого высылало собственное правительство, что мы будем первыми, кто предоставит им право голосовать за рубежом. Да, дети brain drain (утечки мозгов) имеют право голосовать в странах их проживания", — сказал премьер.