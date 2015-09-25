Премьер Франция: страна не сможет принять больше 30 тысяч беженцев

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Франция не сможет принять больше чем 30 тысяч беженцев в рамках европейского плана по распределению мигрантов, заявил в четверг в эфире телеканала France 2 премьер-министр Франции Мануэль Вальс, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"Еврокомиссия предложила создать центры по приему беженцев для 160 тысяч беженцев. Франция предложила принять 30 тысяч. Не больше",- цитирует агентство Франс Пресс заявление премьер-министра.

Вальс также отметил, что, прежде всего, необходимо бороться с источником проблемы, так как принять всех беженцев невозможно.

С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 500 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. По мнению экспертов, ситуация с нелегальными мигрантами в странах ЕС является наиболее глубоким кризисом с перемещенными лицами в этом столетии. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны. По словам президента Франции Франуса Олланда, страна в ближайшие два года примет на своей территории еще 24 тысячи беженцев.