Премьер Франции подпишет в Египте договор о продаже "Мистралей"

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Франции Мануэль Вальс в ходе визита в Каир 10-11 октября подпишет соглашение о продаже Египту двух ранее предназначавшихся для России вертолетоносцев типа "Мистраль".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.

"Да, я думаю, он подпишет. Мы заключили соглашение с Египтом три недели назад, его надо завершить", - сказал Ле Фоль, находящийся с рабочей поездкой в Москве.

Ранее о том, что сделка будет завершена в ближайшие выходные, сообщил посол Египта в Париже Ихаб Бадави.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро был заключен между французской DCNS/STX и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль "Владивосток" в ноябре прошлого года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России этого так и не произошло.