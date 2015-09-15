Премьер Франции: Авиаудары по позициям ИГ в Сирии будут необходимы

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Удары с воздуха по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии будут необходимы".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс, выступая во вторник в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Франции.

В то же время, французский премьер заявил, что "любое наземное вмешательство - бессмысленно и нереалистично", однако отметил, что Франция будет поддерживать усилия международной коалиции в борьбе с ИГ.

Как сообщалось ранее, президент Франции Франсуа Олланд поручил министру обороны осуществить разведывательные полеты на границе Сирии, отметив, что страна будет готова наносить удары по позициям ИГ на сирийской территории. Вместе с тем Олланд подчеркивал, что Франция не планирует посылать в Сирию наземные войска.





